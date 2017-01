%%%Tipico und JvM feiern das Ritual vor dem Spiel%%%



Markenbotschafter Oliver Kahn ist in den neuen Kampagne wieder dabei (Foto: Tipico)

Der Sportwettenanbieter Tipico in Frankfurt geht nach seiner Kampagne 2016 in die nächste Runde. Die Agentur Jung von Matt aus Hamburg rückt dieses Mal die Leidenschaft der Fans emotional in den Mittelpunkt. Der Partner des FC Bayern München setzt auch bei seinem neuesten Auftritt auf die Kicker des Tabellenführers sowie Torwartlegende und Markenbotschafter Oliver Kahn.

Dieses Mal stehen jedoch neben den Profis des FC Bayern vor allem die Fans im Fokus. Im Spot werden verschiedene Fans auf ihrem Weg zum Spiel begleitet und deren Rituale gezeigt.

Diese Ausrichtung der Marken-Kommunikation geht vor allem auf Marlon van der Goes, den neuen Chief Commercial Officer des Sportwettenanbieters zurück. Zusammen mit dem Team bei Jung von Matt will van der Goes das Profil der Marke über das gesamte Jahr hinweg weiter schärfen. Bei der Entwicklung des neuen Auftritts stand ihm die Mannschaft um Jung von Matt-Creative Director Alexander Norvilas zur Seite.

Der Spot entstand in Zusammenarbeit mit der Tipico-Agentur e-quadrat communications und mit Markenfilm Berlin unter der Leitung des südafrikanischen Regisseurs William Armstrong, der bereits für Marken wie Adidas und Mercedes-Benz tätig war. Er wird in verschiedenen Fassungen auf TV-Sendern sowie im Web zu sehen sein.

Die Kampagne geht pünktlich zum Start der Bundesliga am 20. Januar on air und wird von Maßnahmen am PoS sowie Online flankiert.

Bei Jung von Matt zeichnen neben Alexander Norvilas, Holger Hansen (Client Service Director), Yannick Maser (Project Manager), Johannes Haverkamp (Executive Producer) sowie Julian Schwab (Art Director) und Alexeij Dobschinskij (Copywriter) für die Kreation verantwortlich. Die Postproduktion und das Sounddesign übernahmen NHB Studios Berlin und White Horse Music.