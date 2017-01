%%%Wien: Zum goldenen Hirschen runderneuert%%%



v.l.: Alexander Zelmanovics, Partner und Geschäftsführer Kreation; Gerhard Martinek, Partner und Geschäftsführer Beratung; Herbert Rohrmair-Lewis, Partner und Geschäftsführer Business Development und Finanzen; Martin Blach, Partner und CEO Hirschen Group (Foto: Hirschen)

Herbert Rohrmair-Lewis bringt seine Agentur Lobster bei Zum goldenen Hirschen in Wien ein und fungiert dort künftig als für Business Development zuständiger Geschäftsführer, neben den beiden Geschäftsführern Alexander Zelmanovics (Kreation) und Gerhard Martinek (Beratung). 2007 gegründet, beschäftigte Lobster unter der Leitung seines geschäftsführenden Gesellschafters Rohrmair-Lewis acht Leute. Er bringt "seine gesamten Agenturassets" bei den Hirschen ein, heißt es.

Zum goldenen Hirschen ging vor vier Jahren in Österreich an den Start. Aktuell betreut die Agentur – inkl. Lobster-Kunden – NÖM, Red Zac, Österreichisches Rotes Kreuz, IP Österreich, Erste Bank, KSV1870, Südpark, iSi, Feibra, Kathrein Privat Bank, Ärztekammer Wien und Global Incubator Network (GIN). Das Team hat nun eine Stärke von 25 Leuten (inkl. zehn fester Freier).

Agentur-GF Zelmanovics sagt: "Ich freue mich sehr auf die Partnerschaft mit Herbert. Wir kennen einander seit unserer Zeit bei Ogilvy in den Jahren 1999 bis 2006. Herbert ist seit vielen Jahren konsequent und erfolgreich seinen unternehmerischen Weg gegangen. Das schätze ich besonders an ihm. Ich erwarte mir von der neuen Konstellation neue Impulse in Richtung Neugeschäft und Verstärkung in unternehmerischen Belangen.“ Rohrmair-Lewis war übrigens in Österreich Bundesvorsitzender der Jungen Wirtschaft.

Die Hirschen in Wien starteten 2013. Der für Strategic Plannung verantwortliche Stefan Pagitz, er war Mitgründer und -geschäftsführer, hat der Agentur Mitte 2016 den Rücken gekehrt.

Vor 22 Jahren in Hamburg gegründet, hat sich Zum goldenen Hirschen zur Hirschen Group mit Niederlassungen in sechs deutschen Städten, Beteiligungen an Agenturen in unterschiedlichen Feldern und einer Anbindung an das internationale Agenturnetzwerk J. Walter Thompson entwickelt.