Adidas startet Werbe-Kampagne mit dem Sinatra-Remix "My Way"

Der Sportartikel-Konzern Adidas SE mit Stammsitz in Herzogenaurach bei Nürnberg sorgt mit seinem Werbe-Auftritt weltweit für Aufmerksamkeit. Die Musik-Consultancy Rekord-Play (2003 von Daniel Cross in London gegründet) hat für die Adidas Original 2017 Kampagne einen Remix aus dem Frank Sinatra-Song "My Way" kreiert, der von verschiedenen Athleten als Hymne im 90-Sekunden-Spot gesungen wird. Den Spot "Original is never finished" hat die New Yorker Agentur Johannes Leonardo produziert, die als globale Lead-Agentur für Adidas arbeitet. Für die Produktion des Spots zeichnen die beiden Companies RSA Films und Cape Town Egg Films verantwortlich.

Auf der Kundenliste von Johannes Leonardo stehen neben Adidas auch Unternehmen wie Coca-Cola, Sony Playstation, Mondelez mit der Kaugummi-Marke Trident, Tumi, der Bier-Konzern Anheuser-Busch mit der Bier-Marke Leffe oder das Haus Chanel mit dem Parfüm-Klassiker Chanel No.5.