%%%Modemarke Deerberg geht erstmals ins TV%%%

Das Modeunternehmen Deerberg GmbH in Hanstedt geht mit einem neuen TV-Spot on air. Von Mitte Januar bis Mitte März ist seine aktuelle Kollektion auf den Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe zu sehen. Der Versandhändler setzt erstmals in seiner Geschichte auf die Reichweiten von TV.

Der 20-sekündige Spot, gedreht von der in.frame Filmproduktion GbR in Hannover, wird auf Sat.1, Sat.1 Gold und sixx zu sehen sein. Der Fokus liegt bei dem auf Damenmode spezialisierten Händler auf Werbekraft bei der weiblichen Zielgruppe. Die Mediaplanung wurde bei SevenOne Media in Unterföhring durchgeführt, für die Deerenberg der erste Neukunde im Jahr 2017 ist (2016: 135 Neukunden).

Bei Deerberg ist Michael Dittrich, Leitung Marketing und Vertrieb, für den TV-Auftritt verantwortlich.