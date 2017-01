%%%Kolle Rebbe hat im TUI Cruises-Pitch die Nase vorn%%%

Der Pitch des Hamburger Kreuzfahrtunternehmens TUI Cruises ist so gut wie entschieden. Nach unseren Informationen wird Kolle Rebbe künftig den Lead bei TUI Cruises führen. Damit folgt die Hamburger Agentur auf VSF&P, ebenfalls aus Hamburg, die Anfang 2014 den Leadetat gewannen. Eine offizielle Bestätigung gibt es allerdings weder von Agenturseite noch vom Unternehmen. Informationen zum Pitch wolle man erst nach einer Vertragsunterzeichnung bekannt geben, so Mike Schwanke, bisheriger Director Marketing bei TUI Cruises.

Seit 1. Januar 2017 übernimmt Schwanke neue Aufgaben im Unternehmen. Als Director Sales führt er die Vertriebseinheiten mit den Unterbereichen Reisebürovertrieb, Group Sales, Trade Marketing, Training & Quality, Customer Service und Guest Feedback. Seine Nachfolge als Marketingleiter übernimmt Michael Baden, der die Bereiche Classic & Online Marketing, Customer Relationship Management, Kooperationen sowie Innovationsmanagement und Produktkommunikation verantwortet. Mehr zum Rollentausch bei TUI Cruises finden Sie hier.

Zu den bestehenden Agenturpartnern beim Kreuzfahrtunternehmen gehört unter anderem die TUI-Konzern-Stammagentur Mediacom (Group M), die sich um Mediaplanung und -einkauf kümmert. Weitere Dienstleister sind smartin Advertisting und Yours Truly (ehemals Neteye). Während sich die Kölner Agentur smartin Advertisting seit 2015 um die CRM- und Sales-Kommunikation kümmert, übernimmt Yours Truly Digital-Aufgaben.