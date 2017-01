%%%Stuttgarter Agentur bilekjäger hat neuen Inhaber und Geschäftsführer %%%



Heribert Stadler und Jörg Abele leiten künftig gemeinsam bilekjäger (v.l., Foto: bilekjäger)

In Stuttgart hat sich bei bilekjäger ein Generationswechsel vollzogen. Die Agentur wurde Anfang der 90er Jahre gegründet und zum Jahreswechsel zu 100 % verkauft. Neuer Inhaber und Geschäftsführer ist Heribert Stadler, der seinerseits – zusammen mit seiner Ehefrau Susi Stadler – eine achtköpfige Werbeagentur führt, die Stadler GmbH mit Sitz in Kirchheim unter Teck (liegt in der Mitte zwischen München und Stuttgart).

bilekjäger gibt seine Mitarbeiterzahl mit 35 an, behält seinen Co-Geschäftsführer Jörg Abele, 48, und betreut u.a. Axor/Hans Grohe, Bose, Sioux und Mahle. Der 53-jährige Stadler wird für die Ausrichtung und den kaufmännischen Bereich zuständig sein. Der neue Chef sagt: "Gemeinsam mit dem Führungsteam werden wir die Erfolgsgeschichte von bilekjaeger als Marken- und Designagentur fortschreiben und neue zukunftsweisende Leistungsbereiche für unsere Kunden etablieren."

Endgültig in den Ruhestand geht Michael Bilek, 70, der sich bereits 2013 mit der Bestellung von Abele zum Geschäftsführer aus dem operativen Geschäft seiner Agentur verabschiedet hatte. Abele lernte sein Handwerk als Etatdirektor bei Serviceplan, danach folgte RTS Rieger Team, wo er über acht Jahre als Geschäftsleiter und Gesellschafter nationale und internationale Marken betreute.

Stadler hat nach einer Laufbahn als Profifußballer Marketing- und Kommunikationswirt an der Südwestdeutschen Akademie für Kommunikation studiert. Danach war er langjährig als Leiter Marketing-Kommunikation in Industrie-Unternehmen tätig. Im Jahr 2000 gründete er mit seiner Frau die "Querdenker-Agentur" Stadler.

