Deutsche Bahn und Ogilvy präsentieren die Zukunft der Mobilität



Die Mtoive der neuen DB-Kampagne werben mit Headlines wie Mehr ChatZeit, mehr LikeZeit, mehr AppZeit (Foto: Ogilvy)

Die Deutsche Bahn will 2017 mit der Mobilitätsthematik ihre Offensive im Fernverkehr fortsetzt und präsentiert in einem neuen TV-Spot 'Die Zukunft der Mobilität'. Der Film und eine neue Serie von Kampagnenmotiven stammen aus der Feder von Ogilvy & Mather Frankfurt.

"Der neue Spot zeigt sehr selbstbewusst, dass die Deutsche Bahn das überlegene Mobilitätskonzept ist, wenn es darum geht, seine Zeit auf Reisen sinnvoll zu nutzen", so Antje Neubauer, seit dem 1. Januar verantwortlich für das Marketing bei der Deutschen Bahn. "Wir bieten ab sofort in allen ICE-Zügen kostenloses WLAN in der ersten und zweiten Klasse an und haben auch darüber hinaus sehr viel in die Modernisierung unserer Züge investiert."

Der Film "Die Zukunft der Mobilität" soll jedem klar machen, dass es wohl noch ein Weilchen dauern wird, bis das selbstfahrende Auto seine Versprechen einlösen kann. Wer auch heute schon unterwegs Zeitung lesen, im Internet surfen oder Videos schauen können möchte, könne dies mit der Bahn erleben. Dieses Leistungsversprechen der Bahn unterstützt dabei die zentrale Markenbotschaft 'Diese Zeit gehört Dir'.

Peter Römmelt und Simon Oppmann, das für die Bahn verantwortliche CD-Team bei Ogilvy & Mather Frankfurt, sind für die Filmidee verantwortlich. "Mit Aleksander Bach haben wir einen Regisseur gefunden, der den Film pointiert und ironisch inszeniert hat. Mit ihm ist es gelungen, die Deutsche Bahn auch in der filmischen Qualität auf Augenhöhe mit den großen Autobauern zu bringen", formulieren Römmelt und Oppmann die Zielsetzung bei der Umsetzung.

Die Printkommunikation wirbt mit Headlines wie Mehr ChatZeit, mehr LikeZeit, mehr AppZeit. Ziel ist, mit einer ganzen Wordcloud die umfassende Dimension der individuellen Zeitnutzung im Zug für die DB zu verdeutlichen.

Stephan Vogel, Ogilvy EMEA-CCO: "Mit dem Spot und dem Printkonzept haben wir eine starke Basis für den integrierten Kampagnenauftritt 2017 geschaffen. Er lässt sich sowohl zielgruppenspezifisch als auch in Kombination mit Aktionsangeboten optimal steuern und wird neben der klassischen Media somit auch Schwerpunkte in den Bereichen Online-Kommunikation und Social Media haben."