Media-Network Starcom gewinnt global Merck Consumer Healthcare

Die Consumer Healthcare Division des Pharma- und Chemiekonzerns Merck hat Starcom nach einem Pitch zu ihrer globalen Mediaagentur gekürt. Das zur Publicis-Holding gehörende Network Starcom übernimmt die kompletten Mediaaufgaben für Mercks freiverkäufliche Arzneimittel in jenen Märkten, in denen der Darmstädter Konzern aktiv ist. Dazu gehören Neurobion, Bion3, Nasivin, Seven Seas, DoloNeurobion und Femibion.

In Deutschland wird Starcom Frankfurt den Etat übernehmen. CEO dort ist Stefan Uhl. Bisher arbeitete Vizeum für den Kunden.

Beate Rosenthal ist als Global Brand Director bei Merck Consumer Healthcare zuständig. Ihre Gesprächspartnerin bei Starcom ist Lisa Donohue, Global Brand President.

