Walkers bringt wiederverschließbare Chips-Tüten auf den Markt

Der britische Knabbergebäck-Hersteller Walkers bringt im Rahmen seines UEFA Champions League Sponsorship-Deals wiederverschließbare Chips-Tüten á 175 Gramm auf den Markt. Die Walkers-Chips gibt es in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen: Ready Salted, Cheese & Onion, Salt & Vinegar und Prawn Cocktail.Die Tüte kommt zusammen mit einer On-Pack Promotion auf den Markt. Die Walkers-Käufer haben die Möglichkeit, UEFA Champions League-Tickets, PS4-Konsolen oder Adidas-Fußbälle zu gewinnen. Fans halten die Tüte unter ihr Gesicht und posten ein Selfie mit der Tüte bei Facebook, Instagram oder Twitter mit dem Hashtag #WalkersUnited.Der Chips-Hersteller Walkers mit Stammsitz in Leicester gehört heute als Tochter der Frito Lay-Gruppe zum US-Konzern PepsiCo. Die Marke Walkers ist dem Fußball seit langem eng verbunden. So spielt der Premier-League-Klub Leicester City im Walkers Stadium und der frühere Leiscester City-Star Gary Lineker ist als Testimonial für Walkers aktiv.