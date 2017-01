%%%Bei Skoda läuft derzeit ein Agenturpitch%%%

Der Autohersteller Skoda führt einen Wettbewerb um seinen Werbeetat durch. Nach unserer Information muss der Etathalter Leagas Delaney Hamburg gegen drei Agenturen antreten. Die Beteiligten äußern sich nicht zum Thema. Aus der Presseabteilung des Unternehmens mit Sitz in Weiterstadt heißt es: "Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Marke. Zu internen Vorgängen geben wir jedoch keine Auskunft. Wir bitten um Ihr Verständnis." Leagas Delaney kümmert sich um den Großteil der Werbung hierzulande, von klassischer Werbung über Literatur bis hin zu digitalen Aufgaben. Die Agentur hatte 2014 bereits den internationalen Etat an die Publicis Groupe-Tochter Fallon verloren.

Skoda ist eine Marke des Wolfsburger Volkswagen-Konzerns und konnte in den ersten elf Monaten 2016 seinen Fahrzeugabsatz um 6,9 Prozent steigern.

