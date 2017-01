%%%So sieht die Kampagne zum ADC Festival 2017 aus%%%

Noch 104 Tage bis das ADC Festival 2017 in Hamburg erneut stattfindet und schon jetzt sind erste ankündigende Plakate in der Hansestadt zu sehen. Mit dem Claim 'Innovation: Dieser Inhalt ist in Ihrem Land leider nicht verfügbar!' will der in Berlin ansässige Art Directors Club auf das Kreativ-Spektakel, das in diesem Jahr vom 8. bis zum 21. Mai 2017 auf Kampnagel Hamburg stattfinden wird, aufmerksam machen. In 2017 sollen disruptive Ideen im Vordergrund stehen.

Die Kreation stammt von der ortsansässigen Agentur Jung von Matt. Unter der Leitung von Geschäftsführer Jens Pfau zeichnen Sebastian Schnell und Anna Lichnog (beide Creative Directoren), das Junior-Team Jörg van der Vegte (Art) und Vinzent Globits (Copy), Simon Cazzanelli und Christina Rankel (beide Copywriter), Arnt Christmann und Robert Wieder (beide Art Directoren) sowie Felicitas Tennstedt (Projektmanagerin) für die Idee und Umsetzung verantwortlich.

"Deutschland wird nicht ewig davon leben können, dass wir bessere Autos bauen als andere. Hier müssen endlich die technologische und die kreative Intelligenz zusammenarbeiten, damit wir nicht bald als die Verlierer der digitalen Revolution dastehen. Kreativität darf nicht erst bei der Vermarktung beginnen, sondern schon bei der Produktentwicklung", sagt ADC-Präsident Dr. Stephan Vogel.





Dr. Carsten Brosda, Klaus Gräff, Dr. Stephan Vogel, Dörte Spengler-Ahrens, Andreas Knorr und Oliver Rosenthal (v.l.) vor dem ADC Plakat in Hamburg (Foto: ADC)





Kongresse sind in 2017 Technik-orientiert

Das Thema Technologie wird auch beim ADC Junior Tag am 10. Mai und dem ADC Kongress (Motto: 'Creativity beats Technology?!') am 11. Mai aufgegriffen. Für die Junioren stehen ein Mappencheck, Speed Recruiting sowie eine eigener Kongress (Motto: 'Think Tech. Think Creative.') an. Speaker sind hier Alexander Schill (Global CCO und Partner der Serviceplan Gruppe), Matthias Maurer (Gründer und Geschäftsführer von La Red), Martin Oberhäuser (Geschäftsführer und Gründer von Bureau Oberhaeuser), Patrik de Jong (Gründer und Geschäftsführer Kreation bei Artificial Rome) und Alexander Mankowsky (Zukunftsforscher bei Daimler AG). Außerdem werden bei der ADC Junior Preisverleihung die besten Semester-, Abschluss- und Praxisarbeiten ausgezeichnet.

Am 11. Mai werden Philippe von Borries (Co-Founder und Co-CEO bei Refinery29), Javier Sánchez Lamelas (CEO und Gründer von Top Line Marketing Consulting; Marketing Executive bei Coca-Cola und P&G), Shun Matsuzaka (Creative Planner bei McCann Japan), Josh Mandel (MD, Head of Strategy & Creative, ADHD bei All Def Digital), Alyssa Simpson (Programm Director, Watson Signal Services bei IBM), Alexander Nowak & Feliks Richter (Executive Creative Directors bei Droga5 New York), Winy Maas (Principle Architect, Urban Planner und Direktor bei mvrdv), Johnny Vulcan (Founding Partner von Anomaly) und Björn Stahl (Executive Creative Director bei Ingo Stockholm) Einblicke in ihre Arbeit und Inspiration geben. Die anschließende ADC Awards Show mit Verleihung der ADC Nägel wird von Jo Schück, bekannt aus dem Kulturmagazin 'aspekte', und Britta Poetzsch, ADC Präsidiumsmitglied, moderiert.

An beiden Tagen finden parallel zu den Kongressen interaktive ADC Labs statt: Hier steht die Entwicklung kreativer Lösungsansätze und der direkte Austausch mit den Workshop-Leitern im Vordergrund. Durchgeführt werden die Sessions unter anderem von der Deutschen Telekom Design, Facebook und Google.

Anders als in den Vorjahren findet die ADC Ausstellung in 2017 in einer anderen Location sowie einen längeren Zeitraum statt: Vom 10. bis zum 21. Mai 2017 können Interessierte im Museum der Arbeit das Beste aus Werbung, Design, Digitale Medien, Editorial, und Kommunikation im Raum ansehen oder auch anhören. Organisierte Führungen und ein Rahmenprogramm runden den Besuch der Ausstellung ab.