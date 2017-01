%%%Syzygy meldet "sehr erfolgreiches" Neugeschäft in 2016%%%



Lars Lehne, seit 2016 Vorstandsvorsitzender bei Syzygy (Foto: Syzygy)

Die Digitalagentur Syzygy AG, Bad Homburg, meldet vorläufige Zahlen für 2016: Der Umsatz klettert um 12 Prozent auf rund 64,3 Mio. Euro, das operative Ergebnis verbessert sich um rund 6 Prozent auf etwa 5,6 Mio. Euro, und die liquiden Mittel der börsennotierten Aktiengesellschaft betragen 22,2 Mio Euro. Der organische Umsatzzuwachs basiert vor allem auf dem "sehr erfolgreichen" Neugeschäft in 2016. So wurden neue Mandate von der Sprachschule Berlitz, der BMW Lifestyle Group (E-Shop), dem Vielflieger-Programm Miles & More und dem Kosmetikkonzern L’Oréal gewonnen. Bei L’Oréal wird Syzygy den "stark wachsenden Bereich Content Marketing" ausbauen. Berlitz wird bei der digitalen Transformation zu einem globalen E-Learning-Anbieter unterstützt.

Lars Lehne, seit 2016 Vorstandsvorsitzender, sagt: "Die hohe Gewinnquote neuer Kunden ist vor allem das Ergebnis einer deutlich engeren und disziplinübergreifenden Zusammenarbeit innerhalb unserer Gruppe. Als eine der wenigen digitalen Agenturen können wir werbungtreibenden Unternehmen neben Kreation auch die technologische Umsetzung in Front- und Backend, sowie die Vermarktung etwa über SEO Optimierung und SEA anbieten."

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Syzygy u.a. aufgrund der Brexit-Folgen und der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit in den Vereinigten Staaten mit einer moderaten Steigerung der Umsätze im einstelligen Bereich.

1995 gegründet, beschäftigt die zu WPP gehörende Agentur rund 600 Mitarbeiter. Sie ist mit Niederlassungen auch in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten. Zur Gruppe gehören neben der Hauptmarke Syzygy die Mediaspezialisten uniquedigital, der Kreativ-Hotshop Hi-ReS, das polnische Designstudio Ars Thanea sowie die auf Customer Experience spezialisierte Beratung Useeds. Kunden sind u.a. Avis, BMW, comdirekt bank, Commerzbank, Daimler, Deutsche Bank, KfW, Mazda, McDonalds, o2 und die Techniker Krankenkasse.