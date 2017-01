%%%mc-quadrat gibt der Initiative D21 ein neues Gesicht%%%



mc-quadrat gestaltete sowohl das Corporate Design als auch die Website der Initiative D21 neu (Foto: mc-quadrat)

Die Berliner Marken- und Contentagentur mc-quadrat hat für die Initiative D21 ein frisches Erscheinungsbild entwickelt. Der neue Markenauftritt kommt auch auch auf der neu gestalteten Website www.initiatived21.de zum Einsatz. Die Internetseite ist Die Seite ist im responsiven Design gehalten und stellt insbesondere die Studieninhalte der D21 in den Fokus.

Selbstbewusst, lebendig, mutig, am Puls, vernetzt, klar - das sind die zentrale Begriffe, an denen sich das neue Corporate Design orientiert. Deutlich werden soll dies vor allem in dem frischen Logo, bei dem das "D21" im Mittelpunkt steht. Das erweiterte Farbspektrum in Verbindung mit weiteren Designelementen bietet vielfältigste Einsatzmöglichkeiten. "Von der Visitenkarte bis zum Imagefilm ermöglicht das neue Design einen großen gestalterischen Spielraum zwischen laut und leise", sagt Karolin Blume, verantwortliche Art-Direktorin bei mc-quadrat.

Die Initiative D21 ist nach eigenen Angaben Deutschlands größte Partnerschaft von Politik und Wirtschaft für die Informationsgesellschaft. Der gemeinnützige Verein mit Sitz in Berlin wurde 1999 mit der Aufgabe gegründet, die digitale Spaltung in Deutschland zu verhindern. Sie finanziert sich vor allem durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Ziel der Initiative D21 ist es, mit praxisorientierten und interdisziplinären Projekten in den Themenfeldern Bildung, Standort und Vertrauen zur gesellschaftlichen Entwicklung beizutragen.