%%%Leo Burnett überzeugt Start-up DasKaugummi%%%

Leo Burnett verantwortet künftig als Leadagentur die Kommunikationsmaßnahmen für das Start-up DasKaugummi aus Gießen, das aus der Fernsehshow 'Die Höhle des Löwen' bekannt ist. In einem ersten Schritt wird die Frankfurter Agentur in Zusammenarbeit mit dem Kunden die strategische Positionierung der jungen Kaugummi-Marke entwickeln. Erste Kommunikationsmaßnahmen werden in einem zweiten Schritt folgen.



"Für uns ist es eine besonders spannende Aufgabe, die junge Marke von Beginn an mitzugestalten. Um den etablierten Playern etwas entgegen setzen zu können, wird es darauf ankommen, sich möglichst außerhalb der ausgetretenen Kommunikationspfade zu bewegen und die Menschen zu überraschen", sagt Andreas Pauli, CCO von Leo Burnett Deutschland.



Das Agenturteam wird seine Expertise in den Bereichen Digital/Social, ATL und POS einbringen, um DasKaugummi bekannt zu machen. Das Ziel: Die Gründer wollen mit außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen wie Orange-Ingwer, Zitrone-Basilikum oder Holunderblüte-Minze den Kaugummi-Markt aufmischen.



Der Zusammenarbeit mit DasKaugummi vorausgegangen war ein Agentur-Screening.

Auch die Agentur Gooqx aus Düsseldorf war bereits für das Start-up tätig. Sie kreierte Design-Elemente der Marke sowie ein Storytelling-Format, das auf der Website des jungen Unternehmens sowie auf den Social Media-Kanälen von DasKaugummi zu finden sind.