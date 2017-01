Das sind die Top 10 YouTube-Werbevideos 2016

Gleich drei der zehn bei Deutschen am beliebtesten Werbevideos im Jahr 2016 stellen das Thema Weihnachten in den Mittelpunkt. Am erfolgreichsten tat dies die Telekom Deutschland: Der von der Werbeagentur DDB entwickelte Weihnachtsspot 'Der magische Adventskalender' belegt Platz 1 im Deutschland-Ranking und erzielte weltweit über 12,9 Millionen YouTube-Views. Insgesamt erreichten die zehn erfolgreichsten Videos eine Wiedergabezeit von über 100 Jahren.

Neben dem Gewinner 'Der magische Adventskalender' der Telekom Deutschland gehören auch Edekas und Bahlsens Weihnachtskreationen zu den beliebtesten zehn Werbespots 2016. Der Lebensmitteleinzelhändler Edeka, der sich im vergangenen Jahr mit seinem #Heimkommen-Video Platz 1 sichern konnte, überzeugte mit dem Kampagnen-Spot #Zeitschenken erneut die Zuschauer und holte sich Platz 2. Eine eigene Definition von Weihnachten, vorgetragen von einem kleinen Jungen, bescherte dem Gebäck-Hersteller Bahlsen den fünften Platz. Auch PayPal (Platz 4) und Leibniz (Platz 6) rücken eine gesellschaftliche Botschaft in den Mittelpunkt: Während PayPal die Bedeutung von Teilen hervorhebt, setzt Leibniz im Rahmen seines 125. Geburtstags der Geschwisterliebe ein besonderes Zeichen.

Daneben überzeugten die "Klassiker": Tiere, Sport und Humor. Netto landete mit seinen 'Netto-Katzen' auf Platz drei. Der tierische Spot, der in einem auf die Bedürfnisse der kleine Vierbeiner ausgerichteten Netto-Supermarkt spielt, ist voller Anspielungen auf berühmte YouTube-Katzen-Videos.

Um die Top Ten zu ermitteln, hat YouTube die Zahl der aus Deutschland erfolgten Abrufzahlen auf YouTube-Werbevideos im Jahr 2016 gemessen. Für das Ranking wurden nur Videos berücksichtigt, die einen Mindestanteil an unbezahlten Views aufweisen konnten.





1. Der magische Adventskalender

Kreativagentur: DDB

Marke: Telekom