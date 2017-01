%%%Karmarama gewinnt europäischen Kreativ-Etat für Philadelphia%%%

Der Lebensmittel-Konzern Mondelez hat die in London ansässige Agentur Karmarama als Kreativ-Agentur für die Werbung für die Frischkäsemarke Philadelphia in Europa unter Vertrag genommen.Die Ende 2016 von der Beratungscompany Accenture gekaufte Agentur setzte sich im Pitch gegen die Wettbewerber Anomaly Havas London und J Walter Thompson durch und präsentierte eine strategische Idee für den Auftritt von Philadelphia in den europäischen Schlüsselmärkten Großbritannien, Italien, Deutschland und Spanien. Die ersten Arbeiten für die Frischkäsemarke von Karmarama sollen im April/Mai 2017 sichtbar werden.Karmarama übernimmt den Etat von der WPP-Tochter JWT, die von Mondelez im März 2015 wieder engagiert wurde, nachdem sie den Etat 2013 an Bartle Bogle Hegarty verloren hatte. JWT betreute den Philadelphia-Kreativ-Etat von 1996 bis 2013.In 2016 gab es Meldungen über einen möglichen Verkauf von Philadelphia sowie anderen Mondelez-Marken. Vergangene Woche gab der US-Konzern bekannt, die meisten seiner Nahrungsmittel-Marken in Australien und Neuseeland an das australische Unternehmen Bega Cheese für rund 428 Millionen Euro verkauft zu haben.