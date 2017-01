%%%WPP baut Präsenz in Indien aus%%%

Die britische Agentur-Holding WPP kauft die Kontroll-Mehrheit an der indischen Agentur-Gruppe MediaCom India und wird diesen "Zukauf" bei der Sub-Holding GroupM eingliedern. Die indische Agentur-Gruppe MediaCom India wurde 2007 gegründet und beschäftigt derzeit rund 170 Mitarbeiter in vier Büros. Als Content & Connection Agentur bietet MediaCom India Media Buying und Planning in allen Medienkanälen an. Zu den Schlüsselkunden zählen unter anderem Dell , Edelweiss, Mars P&G und Wrigley's