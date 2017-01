%%%Publicis startet sein Publicis One Model in der Türkei %%%

Die Publicis Groupe installiert das neue Business-Modell Publicis One jetzt in der Türkei und stellt dafür ein neues Führungsteam zusammen. Das Modell Publicis One ist bereits in über 50 Ländern realisiert.Savas Inanc Dedebas wird neuer CEO für Publicis One Türkei. Derzeit ist Dedebas Chairman bei Publicis Exchange und CEO bei Starcom. In das neue Modell werden folgende türkische Publicis-Töchter integriert: Publicis Istanbul Voden , Starcom, Mediavest | Spark , Zenith, Vivaki Creative, DataWise, Liquid Thread und Digitouch