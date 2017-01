%%%smartin und JOM gewinnen Neukunden Renault Retail Group%%%

In einer mehrstufigen Wettbewerbspräsentation um den nationalen Etat von Renault Retail Group überzeugte das Agenturteam smartin Advertisting, Köln, und die Mediaagentur JOM Düsseldorf und erhielten den Zuschlag für den Gesamtetat der Renault Retail Group Deutschland, Köln.

Das Mandat umfasst die Steuerung des Werbeetats und die Unterstützung der Marketingabteilung in der strategischen Weiterentwicklung ihrer Handelsmarketing-Aktivitäten.

"In dem Auswahlverfahren hat uns das Team von smartin und JOM mit ihrer strategischen Herleitung und besonders der intelligenten Vernetzung von Kreation und Mediastrategie in seiner Ganzheitlichkeit absolut überzeugt. Wir haben gesehen, wie sinnvoll es ist, die Mediakompetenz von Beginn an einzubinden – denn nur so kann das Kommunikationskonzept sehr gezielt auf die Touchpoints der jeweiligen Zielgruppen zugeschnitten werden", sagt Marc Osseux, Leiter Marketing der Renault Retail Group Deutschland.

Oliver Blecken, Geschäftsführer JOM Düsseldorf: "Es ist immer wieder festzustellen, wie gut die Zusammenarbeit zwischen Kreation und Media funktionieren kann, wenn man ein echtes inhaltliches Ziel vor Augen hat und dieses gemeinsam von Anfang an vorantreibt."

Das Aufgabenspektrum umfasst die Entwicklung der kompletten Jahresstrategie auf Basis der Modelllaunch- und Eventplanung sowie der darauf abgestimmten Kampagnenkonzeption und Mediaplanung. Ein weiterer Schwerpunkt wird zudem in der vertriebsunterstützenden Marketingkommunikation für die einzelnen Niederlassungsstandorte liegen.

Die Renault Retail Group Deutschland ist die Vertriebsgesellschaft von Renault Deutschland und die zweitgrößte Automobilvertriebsgruppe Europas. Sie repräsentiert die Marken 'Renault' und 'Dacia' sowie ab 2017 auch die Marke 'Alpine' in den Metropolen und Großstädten von zwölf europäischen Ländern. Im Mittelpunkt stehen der Fahrzeugverkauf sowie die gesamte Leistungspalette des Aftersales. In Deutschland ist die Renault Retail Group Deutschland in den fünf Metropolen Hamburg, Berlin, München, Köln und Frankfurt vertreten und beschäftigt an insgesamt 13 Standorten rund 750 Mitarbeiter. Die Zentrale der Renault Retail Group Deutschland, über die auch Marketingaktivitäten koordiniert werden, ist in Köln angesiedelt.