%%%Scholz & Friends stellt Kuka-Roboter für die 'F.A.Z.'-klugen Köpfe hinter die Kamera%%%



Hinter der aufgeschlagenen 'F.A.Z.' sitzt Dr. Till Reuter, Vorstandsvorsitzender des Automatisierungsunternehmens Kuka (Foto: Scholz & Friends)

Für die Serie 'Dahinter steckt immer ein kluger Kopf' der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung' ('F.A.Z.') hat die Berliner Agentur Scholz & Friends ein neues Motiv zusammen mit dem Fotografen Kai-Uwe Gundlach und Robotern des Augsburger Automatisierungskonzerns Kuka realisiert. Dabei bereiteten letztgenannte das Shooting vor und drückten anstelle des Fotografen auf den Auslöser. Zu sehen ist auf dem Motiv Dr. Till Reuter, Vorstandsvorsitzender des Automatisierungsunternehmens Kuka.

"Roboter ein Fotoshooting umsetzen zu lassen war eine neue Erfahrung für uns. In der Art Direktion haben wir allerdings sicherheitshalber eng mit ihnen zusammengearbeitet", sagte Matthias Spaetgens, Partner und CCO der Scholz & Friends Group. Beteiligt an der Entwicklung und Realisierung auf Agenturseite waren außerdem Stefan Wegner (Geschäftsführer), Philipp Weber, Wulf Rechtacek, Felix John (alle drei Kreation), Marie Toya Gaillard, Christin Heiduk (beide Beratung) und Christina Ritzenhoff (PR).

Die Serie 'Dahinter steckt immer ein kluger Kopf' gibt es seit 21 Jahren. Scholz & Friends setzt dafür Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hinter der aufgeschlagenen Zeitung in Szene. Die Bilder greifen aktuelle gesellschaftliche Themen und Ereignisse auf. Zuletzt saß der Präsidenten der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker hinter der Zeitung. Das Motiv mit Dr. Till Reuter erscheint ab dem 27. Januar in der 'F.A.Z.', der 'F.A.Z. Woche' und der 'Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung' sowie in zahlreichen anderen Zeitungen und Zeitschriften.