%%%Pahnke Markenmacherei gründet Pinc Media%%%

Die Hamburger Pahnke Markenmacherei erweitert ihr Leistungsangebot und hat das Tochterunternehmen Pinc Media – Pahnke Integrated Communication Media GmbH ins Leben gerufen.

Gemeinsam will man integrierte Kommunikationsdienstleistungen von Markenführung über Media bis Kreation anbieten und hat dafür Katja Kahlfuss als Head of Media & Communication an Bord geholt, die zuvor bei Carat als Managing Director tätig war.

Martin Pahnke: "Wir sind glücklich, dass wir mit Katja Kahlfuss eine anerkannte Expertin für Marketing, Media & Kommunikation gewinnen konnten, die unser Markenverständnis teilt und ihre umfassenden Erfahrungen für integrierte Kommunikationsstrategien und –lösungen in unsere Agentur einbringen wird."

Katja Kahlfuss: "Die zunehmende Komplexität im Zusammenspiel von Medium und Botschaft, die durch die fragmentierte Medialandschaft und das differenzierte Medianutzungsverhalten geprägt ist, führt zum Ringen um die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppen. Hier wollen wir für die jeweiligen Zielgruppenpotentiale integrierte Markenerlebnisse schaffen."