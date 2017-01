%%%Coty: Max Factor startet globalen Kreativ-Review %%%

Nachdem Proctor & Gamble die Kosmetik-Marke 2016 an den Kosmetik-Konzern Coty verkauft hat, steht bei Max Factor nun die Suche nach einer neuen globalen Werbeagentur auf der Agenda. Den Pitch um den Kreativ-Etat betreut die Pitch-Beratung The Observatory International . Der Etat-Halter Leo Burnett , der Max Factor seit 20 Jahren betreut, wird am Pitch teilnehmen. Die Publicis -Agentur Leo Burnet gründete 2006 eine Luxus-Division, in der unter anderem die P&G-Kosmetik-Marken wie Max Factor, Wella und Clairol betreut werden.Im Oktober 2016 kaufte Coty 41 Kosmetik-Marken von Procter & Gamble und teilte dann seine Marken in Coty Consumer Beauty, Coty Luxury und Coty Professional Beauty auf. Der Kosmetik-Konzern hat seinen globalen Media-Etat bei der Publicis-Tochter Zenith konzentriert.