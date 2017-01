%%%We Are Social Deutschland gewinnt internationalen Audi-Pitch%%%

We Are Social in München sichert sich nach einem langen, mehrstufigen Pitch den internationalen Social Media-Etat der Audi AG in Ingolstadt. Für die kommenden drei Jahre wird die Digitalagentur die Marke im Bereich Social Media und Digital sowohl unterstützen als auch ausbauen.

We Are Social Deutschland zeichnet nicht nur für Beratung, Strategie und Konzept verantwortlich, sondern auch für die Entwicklung von Kreativkampagnen und der Kommunikation mit Nutzern auf sozialen Netzwerken.

"Die gesamte Automobilbranche entwickelt sich weiterhin rasant - es gibt zahlreiche neue Themen und Herausforderungen wie Elektromobilität, Digitalisierung und Urbanisierung", sagt Michael Finke, Head of International Creative Department bei der Audi AG. "Uns ist klar, dass wir unsere Zielgruppen verstärkt auch über die sozialen Kanäle erreichen müssen."

Auf Agenturseite sind Vanessa Bouwman und Roberto Collazos Garcia, beide Managing Directors bei We are Social, für den Etat-Gewinn verantwortlich.