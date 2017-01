%%%FCB Hamburg positioniert Chupa Chups bei Jugendlichen%%%

Die Lollipop-Marke Chupa Chups aus dem Hause CFP-Brands in Bonn will sich mit dem neuen Produkt 'Do you love me?' repositionieren. Gemeinsam mit FCB Hamburg will sich Neukunde Chupa Chups weiter für die Zielgruppe der Teenager öffnen und sich stärker als Jugendmarke in Szene setzen. Zielgruppe sind 12 bis 16 jährige Konsumenten.

"Wir trauen uns in das Teenager-Segment, weil wir während unserer ersten Schritte im vergangenen Jahr überaus positive Erfahrungen gesammelt haben und nun den Weg konsequent weitergehen wollen – ohne dabei die jüngeren Kids zu vernachlässigen", erklärt Paul Ramser. Als Produktmanager von Chupa Chups verantwortet er den gesamten Produktlaunch.

Bei der Ansprache der Teenager setzt Gesche Roy, Content Director FCB Hamburg, auf 'mobile only'. Sie verantwortet bei der Werbeagentur der New Yorker Interpublic-Holding den Etat von Chupa Chups und setzt bei

'Do you love me?' ausschließlich auf die digitale Kommunikation mit der jungen Zielgruppe.

Nach einer Analyse derMarkeninsights und den für die Zielgruppe relevanten Touchpoints entwickelte das Team um FCB Hamburg CEO Daniel Könnecke eine Digitalstrategie, die das Markenimage der Lollies bei Teenagern 'on fleek' bringen wird. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf Bewegtbild in sozialen Netzwerken und dem Einsatz von Influencern.



Bestandteil der Kommunikationsoffensive ist außerdem die Erweiterung der markeneigenen sozialen Kanäle von Chupa Chups. "Wir wollen auch in diesem Jahr durch weitere Produktinnovationen wachsen und unser Zielgruppenpotenzial ausbauen", erklärt Norah Bittner, Leiterin Marketing von Chupa Chups.