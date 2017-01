%%%Stagg & Friends gewinnt globalen Seat Training Strategy and Content-Etat%%%

Die spanische Zentrale von Seat vergibt einen Leitetat an Stagg & Friends. Die Düsseldorfer Agentur wird für den im katalonischen Martorell ansässigen Autobauer den Lead für Training Strategy and Content übernehmen. Der Auftrag umfasst das Vertriebs-Training zur globalen Markteinführung des neuen Seat Ibiza sowie bis Ende 2018 auch die Realisierung und Konzeption weiterer Großprojekte. Das Mandat gewann der Dienstleister in einem mehrstufigen, internationalen Pitch gegen drei europäische Mitbewerber.

Ziel der zu entwickelnden Trainingsstrategien und internationalen Trainingsevents ist es, die Beratungsqualität in den Autohäusern zu verbessern und den Vertrieb von Seat zu unterstützen. Stagg & Friends übernimmt in diesem Zuge zudem die Koordination der beteiligten Partnerfirmen. Unter der direkten Führung von Account Director Rubén Leites García stehen: die Düsseldorfer Agentur This (technische Umsetzung der Online-Kurse und des Trainingsportals sowie Design Lead), Krankikom aus Duisburg (Entwicklung der Trainings-Apps) und IJsfontein, Amsterdam, (Partner für den Gamification-Ansatz und der Supervision der Trainingsmedien).

Für das nötige digitale Know-how installierte Stagg & Friends bereits im vergangenen Jahr ein neues Team. Zur Schaffung der fünfköpfigen Einheit Digital Services warb die Düsseldorfer Agentur Leites García und Jens Oppermann von UDG United Digital Group ab. Leites García betreute bei schon in 2015 bei UDG Learning & Development, einer eigenen GmbH unter der UDG Dachmarke, Seat. Im Rahmen der Neuvergabe wurde das Budget nun um Folgeprojekte ergänzt. Stagg & Friends und Seat sind einander über das eingekaufte Know-how hinaus gute Bekannte. Die Agentur war bereits in der Vergangenheit für Seat Deutschland tätig. Sie entwickelte unter anderem ein Verkaufstraining zum Launch des Seat SUVs Ateca in 2016.