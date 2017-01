%%%Cannes Lions 2017: die ersten 16 Jury-Präsidenten sind bekannt - mit dabei Ruth Berktold aus München%%%

Das internationale Werbefestival Cannes Lion die ersten 16 Jury Presidenten für die diesjährige Award-Show bekannt gegeben - darunter auch ein Name aus Deutschland: Prof. Ruth Berktold, Gründerin und Inhaberin von YES ARCHITECTURE in MünchenDie 16 Jury-Präsidenten sind:

Im Laufe des Febraurs 2017 werden weitere Jury Presidents für die Creative Effectiveness, Entertainment, Innovation und Health Lions bekannt gegeben.

