EnBW-Tochter hat Lead-Etat zu vergeben

Die 100-prozentige EnBW-Tochter TransnetBW GmbH in Stuttgart hält Ausschau nach einer Leadagentur. Das Unternehmen betreibt das Übertragungsnetz in Baden-Württemberg und will seine Unternehmenskommunikation mit einer Agentur unterstützen. Auch wenn der Stromnetzbetreiber keine direkte Konkurrenz im eigentlichen Sinne hat, ist der Wettbewerb relevant, wenn es um die Arbeitgebermarke geht.

Die EnBW-Tochter will sich als "offenes, professionelles und kommunikationsorientierte" Unternehmen präsentieren. Deshalb soll eine neue Leadagentur nun einerseits Aufgaben im Bereich Konzeption, Gestaltung und Realisierung übernehmen, andererseits die Koordination der zur Leistungserbringung notwenigen Dritten.

TransnetBW beschäftigt rund 600 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2015 einen Umsatz in Höhe von 6,1 Mrd. Euro.

