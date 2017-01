%%%VW-Krisenkommunikation: "Stärker als jemals zuvor"%%%

Der Diesel-Skandal von Volkswagen hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Dennoch ist der Wolfsburger Volkswagen-Konzern im Jahr 2016 als größter Autobauer der Welt an Toyota vorbeigezogen. Die Marke Volkswagen Pkw hat das Jahr 2016 mit einem Auslieferungsplus von 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr abgeschlossen. Weltweit wurden damit 5,99 Mio. Fahrzeuge an Kunden übergeben, rund 164.000 mehr als 2015.

Und auch das Markenvertrauen von VW hat nicht in dem Maße gelitten, wie es zu erwarten war. In der im April 2016 veröffentlichten Reader's Digest-Studie 'Trusted Brands 2016', für die 4.000 Personen befragt wurden, behauptet sich die Marke VW in der Produktkategorie Automobile – trotz aller Vorwürfe. Doch wie lässt sich das erklären?

Lutz Kothe, Leiter Marketing Vertrieb Deutschland bei Volkswagen, sagt dazu: "Die Marke Volkswagen ist immer noch eine sehr starke Marke in Deutschland mit sehr starken Bindungen zu ihren Kunden. Durch die Diesel-Thematik wurden diese Bande gestresst, jedoch nicht zerrissen." Weiterhin sagt er: "Wir werden sie wieder festigen. Stärker als jemals zuvor. Wir wissen, dass dies nicht von heute auf morgen gelingen wird, denn Vertrauen baut sich im Zeitverlauf wieder auf. Wir glauben fest daran, dass dies durch die Art unserer aktuellen und zukünftigen Kommunikation gelingen wird. Denn diese ist ganz einfach: Sie geht ans Herz, sie macht Spaß – das darf sie auch, und sie bringt Marke und Produkt wieder nach vorne."

