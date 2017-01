%%%Valtech übernimmt Jung von Matt-Beteiligung people interactive%%%

Die globale Digitalagentur Valtech hat die Übernahme von people interactive bekannt gegeben. Die Kölner Agentur, deren Anteile bislang von der eigenen Geschäftsführung und Jung von Matt gehalten wurden, wurde 1999 gegründet. people interactive ist Digital Lead Agency für die Deutsche Lufthansa AG, weitere Hauptkunden der Agentur sind Telekom, TUI, Gothaer und Miele. Mit der Übernahme will Valtech seine Experience Design-Kompetenz ausbauen und sich als eine der größten deutschen Digitalagenturen etablieren – mit nun über 300 Mitarbeitern mit Standorten in Düsseldorf, München, Frankfurt am Main und Köln.

Laut people interactive steht der Markt der Digitalagenturen vor einer bedeutenden Konsolidierungsphase steht. "Wir sind davon überzeugt, dass Breite und Tiefe unserer Expertisen, unsere langjährige Erfahrung mit einer Vielzahl von Marken und unsere globale Stärke künftig entscheidende Wettbewerbsvorteile sein werden“, so people interactive Geschäftsführer Markus Keller.

"Um in unserer zunehmend vernetzten Umgebung sämtliche Touchpoints optimal bespielen zu können, ist ganzheitliches Service-Design unabdinglich. Zusammen mit People Interactive wird Valtech damit fortfahren, für Kunden herausragende digitale End-to-End-Lösungen zu konzipieren und umzusetzen“, so Andreas Peters, der gemeinsam mit Uwe Tüben an der Spitze von Valtech Deutschland steht.

people interactive will mit ihrer Arbeit dabei die Kraft von professionellem, kreativem Design mit der systematischen Entwicklung optimierter User Experience verbinden. Die Agentur beschäftigt momentan 80 feste Mitarbeiter. Geleitet wird die Agentur durch Stephan Mosblech und Markus Keller.

Die globale Digitalagentur Valtech mit Zentrale in London versteht sich als Team aus Innovatoren, Designern, Marketern, Kreativen und Entwicklern auf fünf Kontinenten mit Standorten in 13 Ländern (Deutschland, USA, UK, Kanada, Frankreich, Niederlande, Schweden, Schweiz, Dänemark, Indien, Australien, Singapur, Argentinien). Zu den Kunden von Valtech Deutschland zählen u.a. Audi, Bertelsmann Music Group, BMW, Porsche, Linde, Bayer CropScience, Marc O’Polo und Henkel.