%%%McDonald’s räumt mit Mythen auf%%%



Die Kampagne 'Die Wahrheit über McDonald’s' zeigt, welche Vorurteile Verbraucher haben (Foto: McDonald’s)

McDonald's Deutschland in München startet heute (30.01.2017) eine Kampagne, um mit Gerüchen über das Unternehmen und seine Produkte aufzuräumen. Das ganze Jahr über spielt McDonald's auf neue Weise mit Fake-News, um seine Gäste darauf aufmerksam zu machen, dass sie nicht alles glauben sollen, was ihnen von Außenstehenden erzählt wird. Die Kreationen für die Kampagne sind in Zusammenarbeit mit den beiden Agenturen Salt Works aus Berlin und Leo's Thjnk Tank aus München entstanden.

Dabei bedient sich das Unternehmen nicht nur der Unwahrheiten über eigene Produkte, sondern macht mit "lustigen und provokanten" Aussagen auch auf allgemeine Mythen und deren fehlenden Wahrheitsgehalt aufmerksam. 'Küssen macht schwanger. Glaub nicht alles, was man dir erzählt' steht beispielsweise auf einem Plakat, das wie alle Elemente der Kampagne auf die Webseite www.mcdonalds.de/wahrheit verweist. Mit dieser Aktion nutzt McDonald’s weit verbreitete Gerüchte, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf das Thema Qualität zu richten.

Auf der neuen Seite finden interessierte Verbraucher Hintergrundinformationen zur Herstellung, Verarbeitung und Zubereitung der McDonald's-Produkte. "Seit Jahren bieten wir unseren Gästen genaue Informationen über die Inhaltsstoffe in unseren Produkten, zu unseren Lieferanten oder zur Zubereitung im Restaurant. Auf der neuen Webseite haben wir all diese Informationen gebündelt und zielgruppengerecht aufbereitet. Der User kann selbst entscheiden, ob er sich einem Thema eher spielerisch nähert, unterhaltsam über Videos oder auch in ein Thema tiefer über unsere Hintergrundtexte einsteigen will", erklärt Unternehmenssprecher Philipp Wachholz. Die Seite wird dabei immer wieder umgestaltet und an die laufenden Aktionen in den Restaurants angepasst.

Erstes Highlight, dem sich McDonald’s Deutschland in seiner Kampagne widmet, ist das Thema Fisch. Im Portrait über den Lieferanten erfahren Interessierte, welche Sorten für die Pattys verwendet werden und wo der Fisch gefangen wird. 'Fritz the Fish' und Spiele auf der Seite www.mcdonalds.de/wahrheit und den Social-Media-Kanälen, sollen dazu motivieren, sich mit dem Thema Qualität zu beschäftigen.

Weitere Maßnahmen, darunter ein a Spot und eine Kino-Aktion, werden demnächst umgesetzt. Die nächste Aktion ist für Ende Februar geplant.

Als Vice President & Chief Marketing Officer McDonald’s Deutschland zeichnet Susan Schramm für die neue Kampagne verantwortlich.