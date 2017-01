%%%Ogilvy & Mather und Rotkäppchen sprechen von Herzen%%%



Rotkäppchen-Etiketten können zum Verschenken online umgestaltet werden (Foto: Ogilvy & Mather)

Die Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien in Freyburg starten "die erste Individualisierungspromotion im deutschen Sekt-Segment" für die Marke Rotkäppchen. Unter dem Titel 'Sag’s mit Rotkäppchen von Herzen' gehen bis Mai Promotion-, PoS- und Out-of-Home-Maßnahmen aus der Feder von Ogilvy & Mather in Frankfurt an den Start. Flankierend kommt eine Social Media-Strategie zum Einsatz, die über User-Generated-Content die Kampagne ins Internet verlängert. Auf Facebook sind beispielsweise zwei Video-Homestorys zu sehen.

Im Rahmen der Promotion können Käufer einer 0,75 Liter-Flasche aus dem Rotkäppchen-Sortiment zwei selbst gestaltete Etiketten kostenlos per Post erhalten. Interessierte können auf der Aktionsseite rotkaeppchen.de das Original-Etikett mit Herzensbotschaften gestalten und im Anschluss ein Bild vom Kassenbon hochladen.

Björn Bremer, Geschäftsführer Kreation bei Ogilvy & Mather in Frankfurt, sagt: "Eine Flasche Rotkäppchen überreicht man gerne einer besonderen Person als Symbol der Wertschätzung – oft wortlos. Warum also nicht einfach mal danke sagen, oder: schön, dass es dich gibt. Mit einer persönlichen Herzensbotschaft auf dem Rotkäppchen-Etikett." Bremer gehört seit dem vergangenen Jahr zum Geschäftsführer-Duo in Frankfurt zu dem außerdem Ilan Schäfer zählt.

"Unsere Aktion lebt von den Emotionen, die sich in den Geschichten hinter den Botschaften auf den Etiketten verbergen. Um sie für alle erlebbar zu machen, begleiten wir die Individualisierungspromotion über den gesamten Zeitraum auf unserer Facebook-Seite", sagt Cathrin Duppel, Leiterin Marketing bei Rotkäppchen.