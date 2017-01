%%%Track besetzt Beratung und Strategie mit Doppelspitzen%%%



Marc Clasen und Lars Knöpke (v.l.) bilden Track-Beratungsspitze (Foto: Track)

Mit Marc Clasen und Lars Knöpke wird jetzt auch die Beratungsspitze der Hamburger Agentur Track durch ein Duo angeführt. Diese Doppellösung hatte CEO Phillip Schilling nach dem Abschied von Stefan Setzkorn für die Kreation mit Britta Poetzsch und Chris Wallon installiert. Darüber hinaus werden Amir Mirshahi und Malte Lenze die 30-köpfige Abteilung Strategy, Consulting & Technology als Chief Strategy Officer führen.

Clasen und Knöpke tragen den Titel Chief Client Officer. Clasen kommt von Unternehmensseite: Bei Zwilling J.A. Henckels fungierte er als Director Global Marketing Communications, davor war der international erfahrene Marketing-Experte u.a. bei Daniel Swarovski und der Sparkasse Holstein. Seine Karriere begann Clasen 1993 bei der Agentur Schaffhausen. Knöpke ist bereits seit 2009 bei Track. Der studierte Kulturwissenschaftler hatte zuletzt die Position als Executive Director inne. Er beschäftigt sich seit 17 Jahren mit crossmedialen CRM-und Direktvertriebsprojekten und zwar sowohl aus B2B- als auch B2C-Perspektive. Er hat u.a. für Branchen wie Technologie, FMCG, Logistik und Medien gearbeitet.

Mirshahi war vorher als Strategy & Consulting Executive Directors bei der Agentur tätig. Vor seiner Zeit bei Track hat er u.a. bei Saatchi & Saatchi und KMF Werbung gearbeitet. Sein künftiger Fokus liegt in den Bereichen digitale Markenführung, e-CRM, e-Business und e-Commerce, Social Media, Mobile sowie Service Design. Der Diplom-Ingenieur ist seit Mitte 2012 bei Track. Der promovierte Kommunikationswissenschaftler Lenze kam ebenfalls Mitte 2012 zur Agentur und ist seitdem als Planner für die Markenführung der klassischen Kunden verantwortlich. Zu seinen vorherigen Stationen gehören u.a. Jung von Matt, McCann und das Trendbüro. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten bei Track zählen: Kommunikationsstrategie, Markenpositionierung, Konsumentenforschung, Innovationsworkshops und Markttreiberanalysen.

"Mit der Ernennung von Führungsduos bei der Beratung und in der Strategie setzen wir die Neuausrichtung der Führungsebene fort. In allen drei Bereichen Beratung, Kreation und Strategie bieten wir unseren Kunden umfangreiches Expertentum bei gleichzeitiger Einordnung in komplexer werdende Markenkommunikationsstrukturen der digitalen Transformation“, kommentiert CEP Schilling.

Track verzeichnete nach einem Bekunden 2016 "zahlreiche New-Business-Erfolge". So gewann die Agentur beispielsweise Mandate für adidas, Peter Kölln, die Oldenburgische Landesbank sowie WWF und wurde digitale Leadagentur für die weltweite Website von Mini. Die Mitarbeiterzahl liegt wie in früheren Jahren bei rund 200 Mitarbeitern. Ausgelaufen ist die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Kunden air berlin.