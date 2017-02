%%%One Club: Acht Deutsche in der Young Ones Jury 2017%%%

Ann-Kathrin Geertz, Head of International Advertising bei BMW Group

Markus Kremer, Managing Director bei Serviceplan

Lorenz Langgartner, Creative Innovation Director bei Serviceplan

Franz Roeppischer, Creative Innovation Director bei Serviceplan



Diane Schulz, International Account Director bei Serviceplan

Michael Wilk, Executive Creative Director International bei Serviceplan

Beim One Club for Creativity (der 2016 erfolgte Zusammenschluss von The One Show und den ADC Annual Awards ) ist die Jury für die diesjährige Young Ones College Competition bekanntgegeben worden. Insgesamt gehören der Jury 178 Juroren aus 27 Ländern an, die sich auf zwölf Jury-Bereiche aufteilen – in der 178-köpfigen Jury sitzen auch acht Vertreter aus Deutschland.Zur Professional Jury gehören die folgenden sechs Juroren:

In der Advertising Jury sitzen dann noch zwei weitere Kreative aus Deutschland:

Tobias Ahrens, Group Creative Director bei Grabarz & Partner

Christian Mommertz, Chief Creative Officer bei TBWA\Köln



Das Kunden-Briefing wird dieses Jahr von der Serviceplan-Gruppe gesponsert und fordert Studenten dazu auf, die Bekanntheit für die BMW Connect App zu steigern.



Die Gewinner der Young Ones 2017 werden bei der One Show Annual bekannt gegeben. Weitere Informationen zum Wettbewerb finden Sie hier.