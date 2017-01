%%%CREA 2016: 16 Agenturen gehen ins Rennen um das beste Eigenmarketing%%%

Die Finalisten für die CREA Awards 2016 stehen fest. In der 14. Auflage des Preises, der die besten Agentur-Marketingmaßnahmen in der DACH-Region prämiert, sind insgesamt 16 Agenturen nominiert. Den Vorsitz über die rund 30-köpfige Jury hat in diesem Jahr Natanael Sijanta, Director Marketing Communications Mercedes-Benz PKW. Die Gewinner werden am 23. Februar in der Hamburger Hanse Lounge im Rahmen des Finest Communication Clubs ausgezeichnet. Dieser eröffnet nur einmal pro Jahr seine Türen und ist ausschließlich den Jury-Mitgliedern und den Agenturen der Shortlist vorbehalten.



Die komplette Shortlist auf einen Blick:





Kategorie Agentur Agenturwebsite Agentur Claus Koch Agentur Gingco.net Case Film Cadman GmbH Publicis Pixelpark Credentials fischerAppelt Parasol Island Leagas Delaney Customised Action/ Einzelmeister J. Walter Thompson Frankfurt Brandyourlife Dialog/Personalisiert Agentur Betriebskultur Excite Werbeagentur Employer Branding Grey Burson Marsteller McCann NB Strategie/ -Konzept Interone Saatchi & Saatchi Publicis Pixelpark





Der CREA Credential Award soll aufzeigen, ob und wie die Neugeschäftsaktivitäten von Agenturen bei potenziellen Kunden ankommen. Agenturen können hier ihre Eigenmarketing-Maßnahmen vor potenziellen Kunden unter die Lupe nehmen lassen. Initiator und Ausrichter der Veranstaltung ist Oliver Klein, Inhaber und Geschäftsführer der Agenturmanagementberatung cherrypicker. Mehr über den CREA Award lesen Interessierte hier.