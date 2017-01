%%%Milka und BrawandRieken gehen mit Jana Ina und Giovanni auf Eier-Suche%%%

Die Schokoladenmarke Milka startet unter dem Motto 'Findet euer goldenes Löffel-Ei und gewinnt' in die Ostervorsaison 2017. Als Lead-Agentur für die Kommunikation agiert BrawandRieken, Hamburg, die zusammen mit fischerAppelt, relations (verantwortlich für die Testimonialeinbindung und PR Deutschland) im Auftrag des Herstellers Mondelez Deutschland für Starglanz sorgen soll.

Als Markenbotschafter sollen die die TV-Moderatorin und zweifache Mutter Jana Ina Zarrella und ihr Mann Giovanni, Sänger und Moderator, sorgen. Beide bilden den Kern der Milka Löffel-Ei-Promotion (Brands and Talents, Agentur für Celebrity Marketing).

Ihren Auftritt bei der Suche nach dem goldenen Löffel-Ei haben die beiden ab Ende Januar bis Mitte März auf OoH-Plakaten, Online-Bannern, der Milka Website (Agentur: ArtundWeise, Bremen) und Facebook (Agentur: Webguerillas, München).

Darüber hinaus begleiten die beiden Markenbotschafter die Osterkampagne 2017, die bis einschließlich April andauert. Die Löffel-Ei-Promotion läuft parallel in Deutschland und Österreich (PR-Agentur: Grayling). Wer ein mit Goldfolie umhülltes Schokoladenei in einer der 4er-Verpackungen findet und an die angegebene Adresse sendet, gewinnt einen der 33.366 Preise, darunter 33 Familienurlaube in Robinson Clubs.