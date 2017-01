%%%B-Reel orientiert sich künftig mit Here%%%

Die Schwedische Agentur B-Reel mit hiesigem Sitz in Berlin hat in einem mehrstufigen Pitch den internationalen Kreativ-Etat des Kartendiensts Here gewonnen. Der Dienstleister wird das Unternehmen bei der Erstellung einer Markendefinition beraten. Für den Auftritt von Here auf der Consumer Electronics Show (CES) 2017 Anfang Januar in Las Vegas wurden bereits erste Ideen entwickelt und umgesetzt.

"B-Reel steht für Qualität, Kreativität und Technologie auf höchstem Niveau. Und genau deshalb passen wir so gut zu Here, da wir die DNA des Unternehmens in vielerlei Hinsicht widerspiegeln, sei es in Punkten wie der Flexibilität oder der engen Verbindung von Kreativität und Technologie. Unser Ziel ist es, Here mit maßgeschneiderten Kampagnen und Digitalstrategien auf das nächste Level zu heben und auch im B2C Bereich bekannter zu machen. Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, ein so innovatives Unternehmen unterstützen zu können", so Marie-Louise Sadakane, Managing Director der Berliner B-Reel Dependance, die im vergangenen Jahr bei der Agentur an Bord ging. Zuvor zeichnete sie als Geschäftsleiterin bei Aperto Move. Zu den Kunden von B-Reel in Berlin zählen unter anderem Google, Zalando, McDonald’s und Beats Electronics. Für Zalando wurde im vergangenen Jahr eine Digital-Kampagne zum Launch der Kooperation mit dem Mode-Label Ivy Park gestartet.

Ansprechpartnerin bei Here ist Kristina Bohlmann, Head of Marketing and Communications bei Here. Der Entwickler und Anbieter cloudbasierter Kartendienste stattet rund 80 Prozent aller Autos mit eingebauten Navigationssystemen in Europa und Nordamerika mit Karten aus. Hinter dem Unternehmen steht ein Konsortium von Automobilherstellern, bestehend aus der Audi AG, der BMW AG und der Daimler AG.