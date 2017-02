%%%Hamburger nexum-Büro mit erweiterter Führung%%%

Die Digitalagentur nexum AG mit Kölner Zentrale hat an ihrem Hamburger Standort ein größeres Büro bezogen (in der Hafencity) und ihre Führung im Januar mit Alexander Kotthaus als Unit-Direktor verstärkt. Er verfügt über Know-how im Retail-Banking und der Digitalen Transformation. Zu seinen beruflichen Stationen zählen DaimlerChrysler Financial Services und Arkadia Management Consultants. Zuletzt war der 38-Jährige Gesellschafter einer Unternehmensberatung mit dem Fokus auf Digitale Transformation. Gemeinsam mit dem bereits amtierenden Unit-Direktor Sven Ehrmann führt er das 16-köpfige Hamburger Team und ist für die Geschäftsaktivitäten am Standort verantwortlich.

Ein Spezialgebiet der Crew ist der FinTech-Markt. Das Beratungsportfolio reicht von Banking-Apps, neuen Payment-Produkten und mobilen Bezahlverfahren über Instant Payments bis zu Blockchains und Kryptowährungen.

nexum beschäftigt insgesamt 170 feste Mitarbeiter.