%%%APCO Worldwide eröffnet Büro in Frankfurt%%%

Die internationale Lobby- und Strategie-Agentur APCO Worldwide ist nun mit gleich zwei Niederlassungen in Deutschland präsent. Seit Mitte Januar gibt es ein Office in Frankfurt, das von Isabel Kassabian geleitet wird. Die gebürtige Frankfurterin kommt vom Berliner Büro und fungiert als Deputy Managing Director bei APCO in Deutschland. Kassabian, die seit über 15 Jahren in Sachen Corporate Communications und Krisen-PR aktiv ist, steht seit 2002 auf der APCO-Pay-roll. Sie wurde 2015 zum Deputy Managing Director für Deutschland befördert.

APCO wurde 1984 von Margery Kraus in Washington D.C. als Tochter der Kanzlei Arnold & Porter gegründet und zählt heute mit über 35 Büros weltweit und rund 700 Beschäftigten zu den größten Lobby- und Strategie-Agenturen weltweit. 1991 übernahm Grey die Mehrheit an APCO. 2004 gab es einen Management-Buy-Out und APCO arbeitet heute als Independent Network. Der Löwenanteil der Honorar-Erlöse von rund 120 Millionen Dollar stammt aus den USA. Die sechs US-Büros steuerten 2015 etwa 66 Millionen Dollar zu den Gesamt-Einnahmen bei. Heute wird APCO von Brad Staples als CEO geführt.

Deutschland zählt zu den am stärksten wachsenden Märkten von APCO. Das erklärt die kürzlich erfolgte Eröffnung des Standortes Frankfurt. Deutschland-Chef ist Robert Ardelt. Das Office in Berlin wurde im Jahr 2000 gegründet, heute sind dort rund 35 Beschäftigte aktiv.