Allianz Worldwide Care: FleishmanHillard wird globale PR-Agentur

Die Agentur FleishmanHillard wird neue globale PR-Agentur für die internationale Krankenversicherung Allianz Worldwide Care . Geführt wird der Etat vom FleishmanHillard-Büro in Dublin, Irland.Allianz Worldwide Care ist Teil von Allianz Worldwide Partners und bietet Krankenversicherungen sowie Lebensversicherungen für Organisationen an, deren Mitarbeiter in verschiedenen Ländern sitzen. Darüber hinaus bietet Allianz Worldwide Partners auch Krankenversicherungen für Personen an, die nicht in ihrem Heimatland wohnen.