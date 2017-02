%%%DAZN und We Are Social holen Ice-T und Evil Jared für den Super Bowl%%%



Pünktlich zum Super Bowl hat We Are Social, die DAZN seit August 2016 betreuen, eine Kampagne konzipiert und auf den Social-Media-Kanälen umgesetzt (Foto: We are Social)

Die globale Digital-Agentur We are Social in München hat für den Livesport-Streamingdienst der Perform Group DAZN eine Social-Media-Kampagne entwickelt, die den Fans hierzulande den Super Bowl zeigt. Das amerikanische Sportereignis des Jahres findet am 5. Februar statt. Als einziger deutscher Broadcaster lässt DAZN den Fans beim Super Bowl die Wahl, das Spiel entweder mit deutschem Kommentar oder im amerikanischen Original-Kommentar von Fox Sports zu verfolgen.

Pünktlich zum Event konzipierte die globale Digital-Agentur We Are Social, die DAZN seit August 2016 als Lead-Agentur im Bereich Social Media betreut, eine Social Media-Kampagne. Das in Zusammenarbeit mit der Hamburger Kreativ-Agentur Kolle Rebbe entwickelte Kampagnen-Motto '100% American' soll dem Wunsch nach Original-Kommentar Rechnung tragen und verspricht, die Fans so nah wie möglich an das Sportereignis und die amerikanische Football-Kultur heran zu führen.

Um den US-Spirit auf allen Plattformen möglichst authentisch zu vermitteln, wurden zwei Influencer mit ins Boot geholt, die '100% American' verkörpern wie niemand sonst. Den Auftakt macht Hip-Hop-Legende Ice-T mit einer Video-Botschaft. Live vom Austragungsort in Houston, Texas, zeigt zudem das Bloodhound Gang-Mitglied Evil Jared ab 4. Februar bis zum Kick-Off in der Nacht von Sonntag auf Montag um 00:30 Uhr (live auf DAZN), wie echte Amerikaner den Super Bowl feiern. Abgerundet wird die Kampagne durch 'American Lifestyle'-Gifs, sowie Hintergrundberichten von DAZN Field Reporter Sebastian Benesch aus Houston.