WPP gewinnt globalen Etat des Pharma-Riesen Walgreens Boots Alliance

Die britische Agentur-Holding WPP hat den 558 Millionen Euro schweren globalen Etat des Pharma-Konzerns Walgreens Boots Alliance gewonnen. Die größte Agentur-Gruppe der Welt wird für Media und Kreation des Pharma-Konzerns zuständig sein, der in den USA die Drogerie-Kette Walgreens und in Großbritannien die Apotheken-Kette Boots besitzt. Derzeit ist nicht bekannt, welche WPP-Agenturen auf dem Etat arbeiten werden.Seit 2008 hatte Omnicom OMD UK den Media-Etat von Boots betreut und 2013 holte OMD auch noch Walgreens Media-Etat hinzu. Ein Jahr später - 2014 - fusionierten die beiden Pharma-Unternehmen. Den Kreativ-Etat von Boots betreute seit 2003 die Independent-Agentur Mother mit Sitz in London. In den USA kümmerte sich Omnicom-Tochter GSD&M um den Kreativ-Auftritt von Walgreens.