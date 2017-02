%%%Dänischer Fernsehsender TV2 geht mit ungewöhnlichem Spot viral%%%

Der dänische Fernsehsender TV2 macht derzeit mit einem Werbespot von sich reden, indem er nicht sein Programmangebot bewirbt, sondern sich seinem Publikum widmet. Der Film 'All that we share' bringt 80 Dänen mit unterschiedlichen Einstellungen und ethnischen Zugehörigkeiten zusammen. Während der Dreharbeiten werden den Teilnehmern, die sich je nach gesellschaftlicher Zugehörigkeit in einer Box aufstellen, 40 Fragen gestellt. Dazu zählen beispielsweise 'Wer war ein Klassenclown?', 'Wer wurde gemobbt?', 'Wer liebt es, zu tanzen?', 'Wer fühlt sich einsam?' oder 'Wer liebt Dänemark?'. Folgend werden die Teilnehmer gebeten, sich gemäß ihren Antworten zu clustern.

"Maybe there's more that brings us together than we think", sagt ein Sprecher aus dem Off am Ende des Clips. Der Film wurde übrigens am gleichen Tag veröffentlicht, an dem Donald Trump seine ersten Amtshandlungen bekannt gab.

Die Kampagne stammt von der Agentur &CO aus Kopenhagen. Die Dreharbeiten verantwortete der Regisseur Asger Leth (Moland Film).