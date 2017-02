%%%Planner-Verband APG richtet sich neu aus %%%

Die Account Planning Group (APG) Deutschland will stärker zum Berufsverband werden, sich mit dem Wandel der Strategie und ihrer Rolle beschäftigen und dabei stärker in den Austausch mit den Mitgliedern gehen. Diese Marschrichtung hat sich der Verband zu seinem 20. Geburstatg, der in diesem Jahr gefeiert wird, auf die Fahnen geschrieben.

Das Jubiläum wird dabei für einen Neuausrichtung genutzt - in Richtung eines "gelebten Berufsverbands hin, mit allen nötigen Informationen und Services, die seine Mitglieder in Zeiten des Wandels benötigen". Die Strategen sehen sich im stetigen Wandel der agilen Kommunikationsbranche und wollen darauf nachhaltig reagieren. Auf der Agenda für 2017 stehen Themen wie eine aktuelle Standortbestimmung der Strategie, Definition der unterschiedlichen Berufsbilder, Informationen zu Aus- und Bildungswegen sowie die zeitgemäßen Weiterbildung von Nachwuchskräften.

Der Vorstand habe sich zum 20. Geburtstag gefragt, was den Wertbeitrag der APG heute steigern kann, heißt es beim Verband. "Und das ist aus unserer Sicht, den Mitgliedern mehr als bisher konkrete Hilfestellung für ihren Arbeitsalltag zu geben." Die APG sehe ihre Aufgabe nicht mehr so sehr als Inspirator, sondern als echter Berufsverband, der seine Mitglieder gezielt Im Berufsalltag weiterbringt.

Neu konzipiert wird auch das jährliche Strategen-Treffen, die 'Open-Source'. "Die neue 'APG Grow'-Konferenz soll hinterfragen, wo sich Kommunikationsstrategien hinentwickeln und welche neuen Akteure und Disziplinen Anteil daran haben werden. Wo sich Markenmodelle, Aktivierungsstrategien und Big Data treffen, kann heute ein Stratege tätig sein. Wesentlich mehr als die 'Open Source' soll die 'APG Grow' eine inhaltliche Diskussion rund um Rollen und Aufgaben in moderner Kommunikationsstrategie ermöglichen."

Die ersten neuen Ansätze lassen sich bereits im Veranstaltungskalender 2017 sehen. Es wurden neue Weiterbildungsformate entwickelt wie 'Channel Planning', 'Design Thinking' oder 'Content Marketing'. Auch sind neue Events mit internationalen Strategie-Größen geplant. Dazu kommen für Führungskräfte ganzjährige Ausbildungsformate.

Die Account Planning Group Deutschland versteht sich als Deutschlands größte Interessenvertretung für Marken- und Kommunikationsstrategen. Ziel des 1997 gegründeten Vereins ist es, die Entwicklung und Profilierung der strategischen Markenführung bei Kommunikationsagenturen, Institutionen und Unternehmen zu fördern. Die APGD hat über 550 Mitglieder.