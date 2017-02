%%%Syzygy-Gruppe: Bei Hi-Res folgt Feldman-Pach auf Co-Gründer Mathias Sinn%%%

Mit sofortiger Wirkung steigt Ines Feldman-Pach in die Geschäftsleitung von Hi-Res ein und wird zusammen mit Sven Küster, geschäftsführender Gesellschafter von Hi-ReS, die Digitalagentur führen. Die Beraterin ist seit April 2016 als Managing Partner des Standortes Berlin an Bord und war davor bei TLGG als Unit-Leiterin tätig. Hi-Res gehört zur digitalen Agenturgruppe Syzygy, die wiederum zu WPP gehört.

Feldman-Pach verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Führung nationaler und internationaler Marken wie Bosch, Deutsche Telekom, E-Plus, Hewlett-Packard, Media Markt, Siemens, T-Mobil und Volvo. Darüber hinaus hat sie jahrelang Agenturstandorte geführt. Für I-D Media etwa baute sie von 1998 bis 2001 den Londoner Standort als Managing Director auf. Danach leitete sie bis 2008 den Bereich Marketing & Sales von I-D Media in Berlin. Von 2010 bis 2014 verantwortete sie eine Business Unit von Aperto und war in der Geschäftsleitung. Bevor sie zu Hi-ReS wechselte, war sie und Mitglied im Management-Board.

Bei Hi-ReS übernimmt Feldman-Pach jetzt die Aufgaben von Mathias Sinn, Gründungspartner und geschäftsführender Gesellschafter der Agentur. Er hat sich entschieden, die Agentur zu verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

"Ines Feldman-Pach ist ein Glücksfall für unsere Agentur. Sie ist nicht nur eine kompetente Beraterin, die sowohl im B2B- als auch B2C-Bereich namhafte Marken betreut hat, sondern auch eine führungsstarke Managerin, die uns insbesondere durch Ihre Erfahrung bei der Neukundenakquise überzeugt hat. Ich danke meinem langjährigen Partner Mathias Sinn für eine großartige gemeinsame Zeit und freue mich jetzt, ein neues Kapitel für Hi-ReS mit Ines zusammen zu beginnen“, kommentiert Agenturchef Küster.

Hi-ReS wurde 2012 von Küster und Sinn in Berlin gegründet. Die Agentur betreut Kunden wie BMW, comdirect bank, DMK/Milram und McDonald’s.