%%%IPG Mediabrands öffnet globalen Social Media Shop%%%

Die Interpublic-Tochter IPG Mediabrands startet eine neue globale Social Media und Digital-Content-Agentur names Mediabrands Society. Die neue Agentur wird von Beginn an mit Büros in Großbritannien, den USA, Kanada, Australien, den Philippen, Mexiko und Malaysia präsent sein. Im Laufe des Jahres sollen noch weitere Standorte hinzukommen - auch Deutschland steht oben auf der Liste. Das Angebot erstreckt sich über Strategie, Creative, Influencer Marketing, Produktion, Distribution, Paid Social und Analyse.Craig Lister, Managing Director für Search & Social bei IPG Mediabrands EMEA, leitet Society in Großbritannien, bis ein offizieller Leiter gefunden ist. Society arbeitet bereits mit einigen IPG-Kunden zusammen wie etwa The Economist Canon , the All England Lawn Tennis Club und Malaysian Airlines . Für weitere Kunden wird separat gepitcht.Im Mittelpunkt der Society-Services steht 'Heart', ein Tool, das News, Blogs, Social Media und TV analysiert sowie Content Resonanz und Audience Relevanz identifiziert.