%%%oddity holt Social-Media-Etat von moovel%%%

Nach einem Pitch verantwortet oddity in Stuttgart die Social-Media-Aktivitäten für die Mobilitäts-App moovel, ebenfalls aus Stuttgart. Ziel ist es, die Präsenz von moovel in den sozialen Netzwerken auszubauen und die Marke zu stärken. Die App bündelt mehrere Mobilitätsangebote und wendet sich vor allem an junge Städter, die einfach und stressfrei von A nach B kommen wollen.

Gemeinsam mit oddity soll nun die bestehende Social-Media-Strategie weiterentwickelt werden. Neben der Beratung, Konzeption und Umsetzung von gezielten Kampagnen soll die Agentur künftig für Inhalte auf den nationalen Kanälen wie zum Beispiel Facebook und Twitter sorgen. Außerdem wird für den Instagram-Auftritt des Unternehmens international verwertbarer Content produziert.