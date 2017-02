%%%Radeberger beteiligt sich an Social Media-Agentur OnlineDialog%%%

Die Radeberger Gruppe in Frankfurt investiert in einen neuen Bereich und beteiligt sich an der Social Media-Agentur OnlineDialog aus Düsseldorf. Die Gründer der Agentur, Danny Trapp und Sebastian Hartleib, werden diese auch weiterhin als Geschäftsführer leiten und bleiben als Mehrheitsgesellschafter beteiligt.

In diesem Zusammenhang bauen OnlineDialog und die Radeberger Gruppe eine strategische Partnerschaft zur Weiterentwicklung sämtlicher Social Media-Aktivitäten der Brauereigruppe auf.

"Die Agentur wird zum aktiven Unterstützer unseres digitalen Transformationsprozesses", kommentiert Dr. Niels Lorenz, CEO der Radeberger Gruppe, den Beteiligungsprozess.

Agentur-Chef Danny Trapp sagt: "Wir kennen das Unternehmen seit sechs Jahren und freuen uns, dass aus unserer Kundenbeziehung nun diese Partnerschaft hervorgegangen ist. Die Beteiligung ist der nächste logische Schritt und eine konsequente Weiterführung unserer vertrauensvollen und langfristigen Zusammenarbeit."

Derzeit sucht die Agentur nach Verstärkung in allen Agenturbereichen. Sichtbar wird das Wachstum der Agentur schon in den nächsten Wochen. Dann vergrößert sich die Social Media-Agentur und verdoppelt die Agenturfläche auf dem Kreativareal Schwanenhöfe in Düsseldorf. Dort entsteht neben neuen Büroflächen auch Platz für ein zweites Fotostudio.

Die OnlineDialog GmbH wurde im Jahr 2010 von Danny Trapp und Sebastian Hartleib gegründet. Die Gründer führen die Agentur heute als Geschäftsführer und halten gemeinsam die Mehrheit der Anteile an der Agentur. Aktuell arbeiten 22 Mitarbeiter in den Bereichen Strategie und Beratung, Social Media-Redaktion und Community Management, Mediaplanung und Programmierung sowie Foto- und Videoproduktion für die Agentur.