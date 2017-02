%%%Uniplan wird Leadagentur für Messe bei Schaeffler %%%



Die erste Arbeit von Uniplan für Schaeffler wird auf der Hannover Messe zu sehen sein (Foto: Uniplan)

In einem mehrstufigen Pitch setzte sich die international tätige Agentur Uniplan in Köln gegen fünf Wettbewerber durch. Die Experten für Live Communication verantworten von nun an als Messe-Leadagentur die nationalen Auftritte der Schaeffler Gruppe, wie etwa zur Internationalen Automobilausstellung (IAA) und der Hannover Messe.

Mit diesem Pitchsieg baut dass Uniplan-Team um Thomas Licht, Chief Commercial Officer Europe, die Geschäftsbeziehungen zur Schaeffler Gruppe weiter aus. Nun verantwortet Uniplan als Leadagentur Konzept, Design und Realisierung aller Hauptmesseauftritte des Unternehmens für die kommenden drei Jahre. Die erste Arbeit wird im April 2017 auf der Hannover Messe zu sehen sein.

Vor diesem Pitch arbeiteten Uniplan und die Schaeffler Gruppe bereits für diverse Messeauftritte projektbezogen zusammen. Dazu zählen etwa langjährige Kooperationen zur Internationalen Automobilausstellung (IAA), der Hannover Messe sowie der Auftritt zur Innotrans.

Die Schaeffler AG ist einer der weltweit größten Automobil- und Industriezulieferer. Als Leiter Fairs und Events bei Schaeffler ist Olaf Pitterling zuständig.