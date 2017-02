%%%Leicht&Cross feiert mit taste kommunikatives Comeback%%%

Nachdem es in letzter Zeit etwas ruhiger um die Marke Leicht&Cross aus dem Hause Griesson - de Beukelaer in Polch gewesen ist, wird 2017 nun wieder verstärkt die Werbetrommel für das Knusperbrot gerührt. Die Marke erlebt dank der auf Food spezialisierten Offenbacher Agentur taste ein kommunikatives Comeback.

"Unter dem Motto 'Wie cross ist das denn!' wollen wir Leicht&Cross als leckeren Alltagsbegleiter inszenieren und spielerisch darstellen, wie einfach es sein kann sich gut im Alltag zu ernähren", beschreibt Lukas Dudek, Geschäftsführer taste, die neue Kampagne.

Die Food-Spezialisten von taste haben hierzu eine crossmediale Kampagne entwickelt, die die einzelnen Konsumsituationen von Leicht&Cross zelebriert, die Marke inhaltlich neu auflädt und modernisiert. Neben einer Print-Kampagne und einer Kooperation sind weitere Themen wie Content Marketing und digitale Maßnahmen geplant, um die Bekanntheit und vor allem die Relevanz der Marke bei jungen Verwendern zu erhöhen.

"Wir möchten das steigende Interesse an guter Ernährung der Menschen bedienen, das insbesondere bei jungen Verwendern im digitalen Umfeld immer mehr an Bedeutung gewinnt. Dies ist genau der richtige Kontext für Leicht&Cross", so Dudek weiter.

Die Kampagne startet im Frühjahr 2017 und wird in den folgenden Monaten kontinuierlich weiter ausgebaut.