BBDO kreiert für Sektmarke Henkell eigene Traditionen

Unter dem Motto 'Create your own tradition' hinterfragt die deutsche Sektmarke Henkell in seiner neuen Kampagne, die aus der Feder von BBDO Düsseldorf stammt, alte und antiquierte Knigge-Regeln. "Es ist eine konsequente Weiterentwicklung der Henkell Markenkommunikation mit dem Ziel, Tradition und Moderne zu verbinden", erklärt Frank van Fürden, Geschäftsführer Marketing und Verkauf der Henkell & Co. Sektkellerei. Denn wer sagt eigentlich, dass die Dame warten muss, bis der Herr sie zum Tanzen auffordert? Und warum darf man nicht aus der Flasche trinken? Schließlich ist ein Henkell Piccolo mit Strohhalm der viel coolere Drink.

Gedreht von dem schwedischen Regisseur Anders Hallberg im Marmorsaal der Sektkellerei in Wiesbaden, lässt die Kampagne den Zuschauer in die Erlebniswelt der Marke eintauchen. Sie spielt mit der Verbindung von Gegensätzen und zeigt, dass Tradition nicht langweilig ist. Getreu dem Claim 'So prickelnd kann Trocken sein!'.



Der Spot startet am 06. Februar im TV auf reichweitenstarken Sendern wie RTL, Sat.1, Vox, Pro7 oder Kabel eins. Zusätzlich wird die Kampagne mit verschiedenen Video Ads auf der Henkell Facebook-Seite verlängert.